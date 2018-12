FN fordømmer Nordkorea for at krænke menneskerettighederne

FN's Generalforsamling anklager Nordkorea for at overtræde menneskerettighederne.

Generalforsamlingen vedtog mandag en resolution, der fordømmer Nordkoreas "systematiske, omfattende og utilladelige brud på menneskerettighederne".

Det gælder meldinger om tortur, frihedsberøvelse, voldtægt, offentlige henrettelser, dødsstraf, manglende retssikkerhed og censur.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Samtidig noterer Generalforsamlingen "med bekymring", at over ti millioner nordkoreanere vurderes at være underernærede. Samt at landet har en "uacceptabel høj udbredelse af kronisk og akut underernæring".

Desuden opfordres Nordkorea til omgående at lukke fange- og arbejdslejre og løslade alle politiske fanger.

Resolutionen er støttet af Japan og EU. Flere lande har dog afvist at være en del af resolutionen. Heriblandt er Rusland, Kina, Cuba og Venezuela.

Nordkoreas FN-ambassadør, Kim Song, siger, at landet "kategorisk afviser" resolutionen. Han kalder den "et produkt af et politisk plot".

Song kritiserer Japan for at "fremprovokere en konfrontation" med Nordkorea.

Resolutionen kommer, en uge efter at USA indførte sanktioner mod tre nordkoreanske embedsmænd. Årsagen er ifølge USA's finansministerium "vedvarende og alvorlige overtrædelser af menneskerettigheder samt censur".

- De (sanktionerne, red.) belyser Nordkoreas forkastelige behandling af dem, der befinder sig i Nordkorea, lød begrundelsen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Blandt de tre embedsmænd er 68-årige Choe Ryong-hae. Han er en af de øverste betroede til Nordkoreas leder, Kim Jong-un.

Konkret betyder sanktionerne, at embedsmændene får indefrosset deres værdier under amerikansk jurisdiktion. Det er heller ikke tilladt for dem at indgå aftaler med nogen fra USA.