Michael Anker Lollesgaard skal ifølge Guterres stå i spidsen for 75 observatører under fredsaftale i Hodeida.

FN's topchef har udpeget en dansk generalmajor til at stå i spidsen for en observatørmission i det krigshærgede Yemen.

Det skriver nyhedsbureauet AFP, der henviser til anonyme diplomatkilder.

Den hollandske general Patrick Cammaert har meddelt, at han i februar går på pension efter blot en måned på posten.

FN's generalsekretær, António Guterres, har peget på den danske generalmajor Michael Anker Lollesgaard som Cammaerts afløser.

Hvis Lollesgaard bliver godkendt til posten, kommer han til at stå i spidsen for 75 FN-observatører, der overvåger en fredsaftale i den vitale havneby Hodeida.

Kandidaturet er ifølge AFP's kilder blevet indstillet til FN's Sikkerhedsråd, der har 48 timer til at afvise eller godkende Lollesgaard til posten.

Michael Anker Lollesgaard har tidligere stået i spidsen for en fredsmission i Mali i 2015 og 2016.

Han skal i givet faldt rapportere til FN's udsending i Yemen, Martin Griffiths.

Det er ifølge Reuters uklart, hvorfor Patrick Cammaert har valgt at trække sig fra stillingen.

- Så vidt vi ved, så har han bare valgt at træde tilbage, fordi han har sagt, at han ikke ville gøre det (passe jobbet som leder for observatørgruppen, red.) i ret lang tid, sagde en topembedsmand i FN ifølge Reuters i sidste uge.

Fredsaftalen i Yemen blev indgået mellem den saudiarabisk-støttede regering og houthierne under et møde i Sverige i sidste måned.

Den er i vid udstrækning blevet overholdt, selv om der er blevet meldt om sporadiske konfrontationer under våbenhvilen.

Fredsaftalen har foreløbig forhindret den helt store konfrontation i Hodeida.

En stor andel af landets eksporterede varer og nødhjælp ankommer til netop Hodeida.

Derfor er kystbyen en vigtig livline for millioner af yemenitter, der sulter under borgerkrigen.