FN: Verden har kurs mod tre-fem grader højere temperatur

Verden har kurs mod en temperaturstigning på tre til fem grader i dette århundrede, lyder det i en rapport fra Den Meteorologiske Verdensorganisation, WMO.

Det er langt over det mål på to grader, som størstedelen af verdens lande er blevet enige om at arbejde for at holde sig inden for.

- Koncentrationerne af drivhusgasser er igen rekordhøje, og hvis den nuværende tendens fortsætter, kan vi komme til at se en temperaturstigning på tre til fem grader ved udgangen af århundredet, siger WMO's generalsekretær, Petteri Taalas, ifølge Reuters i en meddelelse.

Han tilføjer, at hvis verdens lande udnytter alle kendte forekomster af fossile brændstoffer, vil temperaturstigningen blive betydeligt højere.

Den dystre prognose kommer i WMO's seneste status på klimaet. Rapporten blev præsenteret torsdag, inden klimakonferencen COP24 går i gang i Polen på søndag.

Meteorologerne konstaterer også, at 2018 er på vej til at blive det fjerdevarmeste år, der nogensinde er målt.

WMO påpeger, at de 20 varmeste år, der er målt, siden man begyndte at måle de globale temperaturer i midten af 1800-tallet, alle har ligget inden for de seneste 22 år.

- Det betyder, at de seneste fire år - 2015, 2016, 2017 og 2018 - også er de fire varmeste i serien, skriver WMO i rapporten.

Tendensen til, at kloden bliver varmere, "er tydelig og kontinuerlig", siger Taalas.

- Det er værd at gentage endnu en gang, at vi er den første generation, der fuldt ud forstår klimaforandringerne, og den sidste generation, der kan gøre noget ved det, advarer generalsekretæren ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det ser ikke meget bedre ud, når meteorologerne skuer frem mod 2019. Der er nemlig 75-80 procents sandsynlighed for, at vejrfænomenet El Niño vil begynde inden for de næste tre måneder.

El Niño medfører tørke i troperne og reducerer blandt andet skovenes kapacitet til at optage CO2.

- Når El Niño udfolder sig, bliver 2019 endnu varmere, vurderer WMO ifølge nyhedsbureauet dpa.