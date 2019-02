FN: Naturens mangfoldighed svækkes til fare for vores mad

Bare ni slags planter står for to tredjedele af verdens høstede afgrøder. Det er et problem, mener FN.

Utallige dyr, planter og mikroorganismer bidrager til verdens madforsyning ved at holde jorden frugtbar, bestøve blomster og rense vandet.

På den måde giver naturen mennesket en masse gratis ydelser. Men mange af de processer er truede.

Sådan lyder konklusionen på en omfattende rapport fra FN's landbrugs- og fødevareorganisation (FAO).

- Den manglende biodiversitet underminerer vores muligheder for at brødføde den globale befolkning, som vokser støt, siger FAO-chef Jose Graziano da Silva.

Selv om der findes omkring 6000 forskellige plantesorter, der kan bruges til føde, kommer to tredjedele af verdens høst fra bare ni af dem - heriblandt kartofler, soja og ris.

Den manglende diversitet gør produktionen mere sårbar over for klimaforandringer og sygdomme.

Rapporten bygger på data fra 91 lande, hvor man har set nærmere på udviklingen i biodiversiteten.

Også overforbrug og forurening truer verdens dyr og planter i grad, så det udgør en "alvorlig trussel" for fødevaresikkerheden, lyder det i rapporten.

Professor og leder af Center for Makroøkologi ved Københavns Universitet Carsten Rahbek, genkender problematikken.

- Menneskets enorme succes bygger på Jordens ressourcer og det, den giver os. De ressourcer er vi simpelthen ved at overforbruge.

- Samlet set har man faktisk opgjort, at de ydelser, som vi får gratis af naturen, udgør op mod 50 procent af det globale bruttonationalprodukt.

Professoren forklarer, at mennesker er skyld i det, man kalder den "sjette masseuddøen". Begrebet beskriver, at arter forsvinder op til 10.000 gange mere end naturligt.

FN-rapporten er blot den seneste i en lang række af rapporter, der sætter fokus på problematikken.

Men vi gør klogt i at lytte, mener Rahbek.

- Der er to årsager til, at vi som verdenssamfund må forholde os til den her krise, siger han.

- Den ene er, at vi ud fra moralsk-etiske betragtninger ikke bør udrydde andre livsformer på Jorden igennem vores udnyttelse af naturen.

Den anden er, at "vi er begyndt at save i den gren, som vi selv sidder på", uddyber centerlederen.

Blandt rapportens konklusioner er, at omkring en tredjedel af verdens fiskebestande er udsat for overfiskning. Over halvdelen har nået den bæredygtige grænse.

Derudover rapporterer verdens lande, at i alt 24 procent af bestandene af de dyre- og fiskearter samt plantesorter, der anvendes som fødevarer, er aftagende.