FN: Khashoggi-retssag i Saudi-Arabien er utilstrækkelig

FN's menneskerettighedskontor udtaler, at retssag i Saudi-Arabien efter drabet på Jamal Khashoggi er utilstrækkelig.

FN opfordrer til en uafhængig undersøgelse af sagen med international deltagelse.

Saudi-Arabiens anklagemyndighed krævede ved det første retsmøde i sagen dødsstraf for fem af de mænd, som står anklaget for at have deltaget i drabet på Khashoggi.

FN-organet siger, at det ikke vil forholde sig spørgsmål om, hvorvidt retssagen i Saudi-Arabien er retfærdig, men det fastslår, at den ikke er tilstrækkelig.

- Menneskerettighedskontoret er imod dødsstraf, fastslår FN-talskvinden Ravina Shamdasani og gentager en opfordring til Saudi-Arabien om en uafhængig undersøgelse, hvor det internationale samfund er repræsenteret.

Det første retsmøde med de 11 mistænkte fandt sted tidligt torsdag.

De anklagedes navne er ikke offentliggjort, og det blev ved retsmødet ikke gjort klart, hvad de enkelte var anklaget for.

Den 59-årige journalist, som tidligere havde haft vigtige poster i sit land, men som blev stadigt mere kritisk, blev kvalt, hvorefter hans krop blev parteret af et hold bestående af 15 mand, der var sendt til Istanbul for at gøre det af med ham.

Tyrkiske medier har antydet, at de jordiske rester af Khashoggi, som aldrig er blevet fundet, er blevet opløst i syre.

Saudiarabiske agenters drab på Jamal Khashoggi 2. oktober fandt sted på landets konsulat i Istanbul i Tyrkiet i oktober, og sagen har medført massiv international kritik af Saudi-Arabien.

I USA har Senatet vedtaget en resolution, hvori samtlige senatorer er enige om, at Saudi-Arabiens kronprins, Mohammed bin Salman, er ansvarlig for drabet på Khashoggi.

Saudi-Arabien har officielt medgivet, at Khashoggi blev dræbt på landets konsulat i Istanbul, da han kom for at hente dokumenter til brug for sit forestående bryllup. Men regimet afviser, at drabet skulle være sket på ordre fra kronprinsen.