FBI fik tilbudt papirer efter røveri på nordkoreansk ambassade

Det amerikanske forbundspoliti, FBI, blev tilbudt stjålne dokumenter fra Nordkoreas ambassade af en person, der i februar stod i spidsen for en opsigtsvækkende og voldelig aktion på ambassaden i Madrid.

Det siger Spaniens Højesteret tirsdag.

I alt ti personer tiltvang sig 22. februar adgang til den nordkoreanske ambassade i Spaniens hovedstad. Personerne kom fra blandt andet USA, Mexico og Sydkorea, lyder det fra Højesteret.

Dommer Jose de la Mata har tirsdag ophævet en hidtidig hemmeligholdelse af rettens vurdering af hændelsen.

Det fremgår, at retten har fundet bevis for en række forbrydelser. Heriblandt ulovlig indtrængen, kvæstelser, trusler og tyveri.

Det blev udført af "en kriminel organisation", hedder det.

Gruppen overfaldt ansatte på ambassaden i Madrid og stjal computere og dokumenter. Det skriver nyhedsbureauet AP.

To af personerne skal have ført ambassadens handelsattaché ned i et kælderrum og forsøgt at overtale ham til at desertere. Det afviste han.

Personerne omtalte sig selv som "medlemmer af en menneskerettighedsbevægelse, der kæmper for frigørelsen af Nordkorea".

Gruppen formåede at slippe væk ved højlys dag efter aktionen.

En mexicansk statsborger med bopæl i USA anses for at være leder af gruppen. Han formåede at undslippe de spanske myndigheder og vende tilbage til USA. Fem dage senere tog han kontakt til FBI, skriver nyhedsbureauet AFP.

Det fremgår ikke umiddelbart, præcis hvilke informationer gruppen fik fat i.

Det vides heller ikke, hvad FBI blev tilbudt.

Hændelsen i Madrid skete, få dage før USA's præsident, Donald Trump, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, mødtes ved et topmøde i Vietnam.

De to ledere formåede ikke at nå til enighed om nogen fælles erklæring om de to landes fremtidige forhold.