FAKTA: Sådan blev Sveriges nye regering til

Den svenske statsminister, Stefan Löfven fra Socialdemokraterna, præsenterede mandag en ny regering - 134 dage efter valget. Den består af Socialdemokraterna og Miljöpartiet med støtte fra Centerpartiet og Liberalerna.

Herunder et overblik over forløbet:

* Ved Riksdagsvalget 9. september 2018 fik hverken den borgerlige Alliansen eller den rødgrønne blok flertal. Socialdemokraterna (S) blev største parti efterfulgt af det konservative Moderaterna (M).

* Forløbet efter valget har været stærkt præget af, at det indvandringskritiske parti Sverigedemokraterna (SD) blev tredjestørst ved valget, men ingen af de andre partier vil samarbejde med det.

* Forskellige partiledere har haft chancen for at sondere mulighederne for at danne en ny regering. En løsning kom først, da Centerpartiet og Liberalerna brød ud af Alliansen og indgik en aftale om at støtte S og Miljöpartiet. Det skete 12. januar. De fire partier var afhængige af, at venstrefløjspartiet Vänsterpartiet ikke stemte imod deres samarbejde.

* Aftalen indebærer, at Socialdemokraterna og Miljöpartiet fortsætter i regering med støtte fra de to borgerlige partier, hvilket medfører en mere borgerlig politik.

* Statsminister Stefan Löfven præsenterede mandag formiddag sin nye regering og fremlagde samtidig regeringens politiske program.