Eva Kjer vil hellere udskyde EU-løfte end lukke fiskeri

EU-landene har lovet at sikre bæredygtigt fiskeri i 2020. Dansk minister er klar til at udskyde det et par år.

Beskederne bipper ind på fiskeriminister Eva Kjer Hansens (V) computer.

I forsøg på at lægge pres på Hansen og de øvrige EU-ministre, som tirsdag forhandler fiskekvoter for Nordsøen, har en miljøorganisation lavet en alternativ underskriftindsamling, hvor e-mails sendes direkte til ministrene.

Our Fish kræver sammen med andre grupper, at EU-landene lever op til deres eget løfte fra 2013 om at sikre et bæredygtigt fiskeri senest i 2020.

Den danske minister mener, at hun som politiker skal balancere to interesser: Et bæredygtigt fiskeri på den ene side og på den anden beskæftigelse og aktiviteter i havne.

Som eksempel næver hun sild, da bestanden er hårdt presset i Østersøen.

- Det ville være ærgerligt, hvis vi skulle lukke fuldstændigt for fiskeriet af sild, for det har disse socioøkonomiske konsekvenser. Så vil jeg hellere bruge nogle flere år på at nå målet, siger Eva Kjer Hansen.

Da sildekvoten for et par måneder siden blev forhandlet på et EU-møde i Luxembourg, handlede det for dansk fiskeri om en sildefabriks overlevelse i Gilleleje - arbejdspladser og aktiviteter i en lille havn.

Disse argumenter bliver af miljøgrupperne vendt om. De beskylder politikerne for at tænke kortsigtet.

Miljøorganisationen Oceana skriver i en nypubliceret undersøgelse, at danske fiskere vil kunne øge mængden af landinger med 90 procent om ti år, hvis man holder sig inden for den biologiske rådgivning for kvoter.

Ministeren er skeptisk.

- Det stiller jeg mig tvivlende over for. For rigtig mange af vores bestande er på MSY-niveau (bæredygtigt udbytteniveau, red.), siger Eva Kjer Hansen.

Når miljøgrupperne demonstrerer i Bruxelles, skyldes det bekymring for, om fiskeriet i EU faktisk vil være bæredygtigt om et år.

- Dette års møde er afgørende, for det er vores sidste chance for at stoppe overfiskning før deadline i 2020, siger Rebecca Hubbard, som er programleder hos Our Fish.

Eva Kjer Hansen har ifølge Our Fish modtaget 1002 skriftlige beskeder.

Ministeriet bekræfter, at de er tikket ind i hundredvis. Ministeren mener, at EU er godt på vej mod et bæredygtigt fiskeri.

- Vi kan se, at der er en fin fremgang. Men når vi i mål inden 2020? Det kan jeg ikke svare på, siger Eva Kjer Hansen.

Oceana Europes direktør, Lasse Gustavsson, bekræfter, at afstanden mellem de kvoter, der bliver fastlagt af EU-landene, og den biologiske rådgivning bliver mindre og mindre.

Det er en god udvikling, siger han, men det er ikke godt nok.