Fem år efter at russerne blev sendt ud i kulden, har Europarådets Parlamentariske Forsamling (Pace) igen givet Rusland stemmeret.

Det står klart, efter at forsamlingen natten til tirsdag i Strasbourg har vedtaget et forslag om at genoprette Ruslands stemmeret.

Trods store protester fra Ukraine blev forslaget vedtaget med 118 stemmer for og 62 imod. 10 medlemmer afstod fra at stemme.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Dermed kan russiske repræsentanter deltage onsdag, når der skal vælges en arvtager for norske Thorbjørn Jagland, der er afgående generalsekretær i Europarådet.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Ruslands stemmeret i Pace blev suspenderet, efter at præsident Vladimir Putin i marts 2014 annekterede den ukrainske Krim-halvø.

Rusland reagerede ved at boykotte forsamlingen, og siden 2017 har landet nægtet at betale sit medlemsgebyr til Europarådet. Det drejer sig ifølge AFP om 33 millioner euro - cirka 246 millioner kroner - årligt.

Russerne havde desuden truet med at melde sig helt ud af det europæiske organ, hvis ikke de måtte deltage i onsdagens valg af en ny generalsekretær.

Ukraine har hele tiden været imod Ruslands tilbagevenden til rådet.

- Det er en dårlig besked at sende: Gør hvad du vil, annekter et andet lands territorium, dræb folk der.

- Og så kan du stadig gå derfra med alt, siger Volodymyr Arjev, leder af den ukrainske delegation.

Beslutningen fra Europarådets Parlamentariske Forsamling er i tråd med en beslutning fra Europarådets Ministerkomité, der 17. maj stemte for at genoprette Ruslands stemmeret i Europas vigtigste menneskerettighedsorgan.

Europarådet er fra 1949 og har blandt andet til opgave at sikre, at de 47 medlemslande overholder Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.