Europæiske stormagter: Ny brexitdato kræver klare svar

Den britiske premierminister, Theresa May, skal ikke nødvendigvis forvente, at hun kan få sit ønske om at udskyde det forestående brexit opfyldt.

Sådan lyder budskabet fredag fra blandt andet de to store europæiske lande Frankrig og Tyskland. De forlanger, at briterne har en konkret plan for fremtiden klar, før de vil acceptere en ny forlængelse.

- Endnu en forlængelse kræver, at Storbritannien kommer med en plan, der har tydelig og troværdig politisk opbakning.

- Ellers bliver vi nødt til at erkende, at Storbritannien har besluttet at forlade EU på en kaotisk måde, siger den franske minister for europæiske anliggender, Amelie de Montchalin, i en udtalelse ifølge The Guardian.

Montchalin er ny i jobbet. Hun blev udpeget den 27. marts.

Storbritannien står lige nu til at forlade EU den 12. april, hvis det britiske parlament ikke lander en aftale inden da.

Hvis det når frem til en aftale, står brexit til at ske den 22. maj.

Theresa May har fredag i et brev dog bedt om en udskydelse indtil 30. juni.

Hun siger også, at Storbritannien vil forberede sig på at deltage i europaparlamentsvalget. Det finder sted fra 23. til 26. maj.

Heller ikke Tyskland vil dog automatisk acceptere den forespørgsel.

- Det er en vanskelig situation. Der er stadig mange spørgsmål, der skal afklares i London, siger den tyske udenrigsminister, Heiko Maas.

- Vi vil mødes med vores europæiske kolleger ved det næste topmøde og forsøge at nå frem til svar på spørgsmålet om en udskydelse, og hvor lang en udskydelse eventuelt skal være, siger Maas ifølge nyhedsbureauet AFP.

EU's medlemslande holder topmøde 10. april.

Her er der brug for at få afklaret adskillige spørgsmål. Det understreger den hollandske premierminister, Mark Rutte.

- Theresa Mays brev rejser mange spørgsmål, der skal diskuteres.

- Vi håber på mere afklaring fra London inden onsdag, siger den hollandske premierminister ifølge nyhedsbureauet Reuters.