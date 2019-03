Europæisk politienhed mod hvidvask rykker tættere på

Europa-Parlamentet har tirsdag blåstemplet en plan, der skal være med til at sikre en mere retfærdig og effektiv beskatning samt bekæmpelse af økonomisk kriminalitet.

Rapporten indeholder en lang række forslag til tiltag, som man mener, at EU-Kommissionen bør tage op.

Et af dem er at oprette en slags "finansiel politistyrke," som den danske europaparlamentariker Jeppe Kofod fra Socialdemokratiet kalder det.

- Den enhed skal samarbejde med nationalt politi om at stoppe hvidvask og økonomisk kriminalitet, som desværre er et kæmpe problem.

- Det har vi blandt andet set i Danmark med sagerne fra Danske Bank og Nordea, siger han.

Jeppe Kofod har været medforfatter til den rapport, som er blevet godkendt.

- Det er den mest vidtgående betænkning, som nogen EU-institution nogensinde har lavet i kampen mod økonomisk kriminalitet og skatteunddragelse, siger han.

EU har i forvejen en sortliste, hvor man opremser de lande, som ikke lever op til bestemt skattelovgivning. De lande kalder man skattely.

Rapporten lægger op til at tage skridtet videre og også stemple EU-lande, der ikke lever op til reglerne, som skattely.

Det er lande som Irland, Malta, Luxembourg og Holland.

- Hvis man skal have troværdighed om en sortliste for lande uden for EU, så skal man også rydde op i de skattely, der er i EU. Derfor er det vigtigt at tage den kamp, siger Jeppe Kofod.

Rapporten er blevet til i parlamentets særlige udvalg om finansielle forbrydelser, skatteunddragelse og skatteundgåelse.

Det blev oprettet den 1. marts i 2018 efter flere afsløringer i form af Luxleaks, Panama-papirerne, Football Leaks og Paradis-papirerne.