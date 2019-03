Et år efter nervegiftangreb bliver Salisbury erklæret sikker

600-800 militærfolk har brugt et år på at rydde op efter Novichok-angrebet mod Sergej Skripal og hans datter.

Efter næsten et års oprydningsarbejde bliver Salisbury fredag erklæret fri af nervegiften Novichok.

Særlige enheder fra det britiske militær har brugt 13.000 timer på at rydde op, efter at den tidligere russiske spion Sergej Skripal og hans datter Julia blev angrebet med nervegiften i byen 4. marts sidste år.

Den tidligere spions hus og 11 andre potentielt inficerede steder i byen forventes at få grønt lys fredag.

Det skriver det britiske nyhedsbureau Press Association (PA).

Militærfolk har i løbet af det seneste år indsamlet over 5000 prøver på tværs af den sydengelske by.

De har ligeledes indsamlet prøver fra nabobyen Amesbury, hvor en 44-årig kvinde døde i juli efter at have været i kontakt med den farlige nervegift.

Generalløjtnant Ty Urch, der har overvåget den militære oprydning, siger til PA, at meddelelsen fra myndighederne fredag vil være at "erklære alle 12 steder sikre".

Foruden Sergej Skripals hus omfatter disse steder blandt andet den bænk, Skripal og hans datter blev fundet på, en restaurant, de havde spist på, samt et hjem, der tilhører politibetjenten Nick Bailey, som også blev udsat for giften.

Nick Bailey var en af de første til at tilse de to på bænken i Salisbury.

Ifølge generalløjtnant Ty Urch har oprydningen været den længstvarende operation af sin art på britisk jord nogensinde.

- Novichok er sandsynligvis et af de mest farlige og mest vanskelige kemikalier, der eksisterer i dag. Der skal næsten ikke noget til, og det spreder sig utrolig nemt, siger han til PA.

Anslået 600-800 specialuddannede militærfolk har deltaget i oprydningsarbejdet, der har fået navnet Operation Morlop.

Den 4. marts sidste år blev Sergej Skripal og hans datter Julia fundet bevidstløse på en bænk i Salisbury. Ifølge myndighederne var de blevet angrebet med nervegiften Novichok, som var blevet smurt på Skripals husdør. Begge overlevede.

Den britiske premierminister, Theresa May, var hurtigt ude og anklage Rusland for at stå bag angrebet. Russerne afviser at stå bag.