Erdogan hylder Venezuelas udskældte præsident Maduro

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, hyldede mandag Venezuelas omdiskuterede præsident, Nicolás Maduro.

Det skete under et møde i Venezuela, hvor Erdogan har gjort stop efter det netop overståede G20-topmøde i Buenos Aires, Argentina.

Besøget er det første i Venezuela nogensinde af en tyrkisk præsident.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Recep Tayyip Erdogan mener, at Venezuela er blevet uretfærdigt behandlet af den vestlige verden med økonomiske sanktioner, der rammer hele landet hårdt.

Præsidenten er derfor klar med en hjælpende hånd til det kriseramte land.

- Jeg mener, at Maduros indstilling til verden er eksemplarisk og meget værdifuld, i en tid hvor hadet mod islam vokser, og vestlige lande er fjendtlige mod udlændinge, sagde Erdogan fra talerstolen.

Det ellers så olierige Venezuela befinder sig i en omfattende krise, der forværres dag for dag. En galopperende inflation og mangel på mad og medicin er blandt de største udfordringer for indbyggerne.

Fra januar til juni i år flygtede 2,3 millioner venezuelanere ud af landet. Det svarer til cirka syv procent af landets befolkning på 32,8 millioner.

Venezuelas præsident har ofte skudt skylden på den kuldsejlede økonomi på USA og Europa.

USA og flere europæiske lande har i løbet af de seneste to år indført en række sanktioner mod Venezuela.

Landet er blevet kritiseret for at skabe økonomisk kaos og for at undergrave demokratiet. Også præsident Maduro selv og hans hustru er omfattet af sanktionerne.

USA's præsident, Donald Trump, har tidligere sagt, at Venezuela er et af de "virkelig dårlige steder" i verden. Han mener, at Maduro-styret er "brutalt".

På trods af generel venezuelansk utilfredshed med landets politiske og økonomiske problemer blev Maduro i maj genvalgt som præsident for en seksårig periode.