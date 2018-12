Erdogan forlanger drabsmistænkte udleveret fra Saudi-Arabien

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, forlanger, at Saudi-Arabien udleverer de personer, der er mistænkt for drabet på journalisten Jamal Khashoggi i Istanbul.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Erdogan fremsatte sit krav på sidstedagen af G20-topmødet i Buenos Aires. Han beskylder desuden Saudi-Arabien for ikke at være samarbejdsvillig i efterforskningen af den opsigtsvækkende sag.

Kongedømmets kronprins, Mohammed bin Salman, der deltog i fredagens og lørdagens møde i den argentinske hovedstad, har konsekvent nægtet ethvert kendskab til drabet på den regimekritiske journalist.

Han blev den 2. oktober dræbt på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul. Her havde han indfundet sig for at få ordnet noget papirarbejde i forbindelse med sit forestående bryllup.

Saudi-Arabien har anholdt 18 personer og lovet at efterforske sagen til bunds. Men det stiller ikke Erdogan tilfreds.

Det er "helt afgørende", at sagen behandles af det tyrkiske retsvæsen. Kun på den måde kan det internationale samfund få svar på de spørgsmål, det måtte have, siger han.

Vigtigst af alt er at få afsløret navnet på den person, der "har beordret og gennemført denne voldelige forbrydelse", lyder det fra Erdogan.

- Hele verden og det islamiske samfund vil kun stille sig tilfreds, hvis gerningsmændene bliver afsløret.

Og det er er her, pilen peger i Mohammed bin Salmans retning.

Kronprinsen anses for at være den reelle leder af den olierige ørkenstat og er kendt for at være involveret i stort set alle beslutninger, styret tager.

Den amerikanske efterretningstjeneste CIA skulle således være kommet til den konklusion i sin egen undersøgelse af sagen, at det er fuldstændigt utænkeligt, at bin Salman skulle have været uvidende om drabsplanerne.

Det oplyste anonyme kilder for et par uger siden til The Washington Post.

Et af de store ubesvarede spørgsmål er, hvad der er sket med liget af Khashoggi.

Erdogan siger, at Saudi-Arabien afviser at bistå de tyrkiske anklagemyndigheder i opklaringen af det.

Saudierne afviser også at hjælpe med at afsløre identiteterne på de medskyldige, som drabsmændene menes at have haft uden for konsulatet.

Tyrkiets præsident kritiserer desuden Mohammed bin Salman for på G20-mødet at have givet en helt "utrolig" forklaring på drabet.

Erdogan fortæller også, at kun en af statslederne på G20-mødet tog drabet på Khashoggi op, mens alle var forsamlet.

Det var Canadas premierminister, Justin Trudeau.

I private møder med kronprinsen kom Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, og den britiske premierminister, Theresa May, også ind på det betændte emne ifølge AFP.