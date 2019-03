Erdogan: Mistænkt bag moskédrab kiggede også mod Tyrkiet

Mistænkt for massedrab i New Zealand har ifølge tyrkisk præsident sagt, at tyrkere ikke hører hjemme i Europa.

Den formodede gerningsmand bag massedrab i to newzealandske moskéer fredag havde også øjnene rettet mod Tyrkiet.

Det fortæller Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan.

En 28-årig australsk mand ved navn Brenton Harrison Tarrant, der er varetægtsfængslet sigtet for to blodige masseskyderier i byen Christchurch i New Zealand, har angiveligt besøgt Tyrkiet to gange.

Og ifølge Erdogan har australieren efterfølgende sagt, at han ønskede, at tyrkiske muslimer blev fjernet fra Tyrkiets territorie i Europa.

Tyrkiet ligger delvist i Europa og delvist i Asien, hvor den asiatiske del kaldes Anatolien.

- Den onde person, som dræbte brødre og søstre siger, at vi skal blive på den anatolske side, vi må ikke passere over på den europæiske side. Hvem tror du, du er?, siger præsidenten.

Ifølge en tyrkisk sikkerhedskilde besøgte Brenton Harrison Tarrant Tyrkiet to gange i 2016. Han var der en uge i marts og i mere end en måned omkring september.

Af den grund undersøger tyrkiske myndigheder Tarrants besøg og kontakter i landet. Det indbefatter blandt andet mandens hotelophold og videoovervågning, som kan afsløre Tarrants bevæggrunde for at være i landet, oplyser Erdogan.

- Vi ønsker ikke at se en kors og halvmåne-konflikt igen, siger den tyrkiske præsident med henvisning til en konflikt mellem kristne og muslimer.

Tyrkiet er ikke det eneste land, som har påbegyndt en efterforskning af den 28-årige mand, som ikke figurerede på nogen myndighedslister over ekstremistiske personer.

Foruden New Zealand og Australien har også Bulgarien iværksat en undersøgelse af Brenton Harrison Tarrant, efter at han aflagde landet et besøg.

Den drabssigtede mand var i Bulgarien fra 9. til 15. november sidste år, og bulgarske myndigheder forsøger at klarlægge, hvilke hensigter Tarrant havde med besøget.

50 personer døde som følge af de blodige skyderier, der fandt sted fredag eftermiddag lokal tid i Christchurch, New Zealand. En bevæbnet gerningsmand gik ind i to moskéer og begyndte at skyde løs.

Flere personer modtager fortsat behandling for de skader, de fik under angrebet.