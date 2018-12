Endnu et migrantbarn dør i USA's varetægt

Otteårig dreng fra Guatemala død i grænsepolitis varetægt. Syvårig pige fra Guatemala døde for få uger siden.

For anden gang i denne måned dør et mindreårig barn fra Guatemala i det amerikanske grænsepolitis varetægt.

Det oplyser grænsepolitiet i en pressemeddelelse.

Drengen viste juleaftensdag "tegn på mulig sygdom". Han blev kørt sammen med sin far til et hospital i Alamagordo i delstaten New Mexico. Faderen og drengen havde tilsyneladende ulovligt krydset grænsen mellem Mexico og USA.

På hospitalet blev han diagnosticeret med forkølelse og feber. Han fik smertestillende piller med, da han blev sendt tilbage om eftermiddagen, hedder det.

Drengen blev juleaften igen kørt til hospitalet med kvalme. Her kastede han op og døde kun få timer efter, skriver grænsepolitiet.

Årsagen til den otteåriges død er endnu ikke klarlagt. Den amerikanske regering er orienteret om sagen.

Det er anden gang inden for samme måned, at et migrantbarn dør i grænsepolitiets varetægt.

Tidligere på måneden døde en syvårig pige fra Guatemala, Jakelin Caal. Hun var tilbageholdt af grænsepolitiet i Texas, efter hun sammen med sin far forsøgte at krydse ind i USA fra Mexico.

Liget af pigen blev juleaftensdag sendt tilbage til den landsby i Guatemala, hvorfra hun stammede.

Demokratiske medlemmer af Kongressen og advokater for indvandrere har skarpt kritiseret grænsepolitiets håndtering af dødsfaldet og stiller spørgsmålet, om de kunne have forhindret det.

Præsident Donald Trump har svoret, at han vil stoppe den illegale indvandring ved at bygge en mur til Mexico. Han har omtalt de latinamerikanske migranter som voldsmænd og voldtægtsforbrydere.