Endnu en kvinde har besøgt urohærget indisk tempel

Voldsomme uroligheder ved et tempel i det sydlige Indien, som har haft besøg af kvinder i strid med religiøse forskrifter, fortsætter fredag.

En tredje kvinde har besøgt templet inden for det seneste døgn, efter at to kvindelige aktivister tidligere på ugen udløste uroligheder ved at gå ind i helligdommen.

Politi bekræfter ifølge AFP, at en tredje kvinde besøgte Sabarimala templet i delstaten Kerala via en sideindgang før daggry.

- Hun gik ind i templet i aftes. Hun er 47 år og besøgte templet som troende. Vi overvågede forløbet, siger en ledende politimand Balram Kumar Upadhyay.

Templet, der er beklædt med gyldne plader, er et af hinduismens mest hellige.

I september ophævede Indiens højesteret et forbud fra 1972 mod, at kvinder i menstruationsalderen - kvinder i alderen fra 10 til 50 år i henhold til de indiske bestemmelser - besøgte templet.

Men konservative hinduister har modsat sig ophævelsen af forbuddet.

Blandt traditionalisterne er også grupper i premierminister Narendra Modis Bharatiya Janata Parti (BJP).

Voldelige sammenstød onsdag og torsdag fik politiet til at anvende tåregas og vandkanoner mod demonstranter og aktivister.

Mindst en blev dræbt og 15 blev såret - deriblandt fire BJP-tilhængere, som blev knivstukket.

Politiet siger, at flere end 750 mennesker er blevet anholdt, og at situationen er meget spændt i området omkring templet.

Tusindvis af hinduister - mange af dem kvinder - har tidligere med held kunnet forhindre, at kvinder fik adgang til templet - blandt andet ved at kaste sten mod politi og ved at overfalde kvindelige journalister.

Kvinder har forbud mod at komme i adskillige templer i Indien.

Ophævelsen af forbuddet i Sabarimala-templet skete, efter at titusindvis af kvinder i Kerala med støtte fra delstatsregeringen dannede en menneskekæde ved navn "Kvindernes Mur".

Det gjorde de for at tilkendegive deres modstand mod det gældende forbud.

Indiens højesteret indleder senere i januar en høring om den omstridte afgørelse i tempelstriden.