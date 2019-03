Endnu en demokrat stiller op som Trump-udfordrer

John Hickenlooper vil vinde USA's højeste politiske embede.

Den tidligere guvernør i delstaten Colorado er ikke særligt kendt blandt amerikanerne. Men mandag kaster han sin hat ind i ringen som præsidentkandidat og udfordrer til Donald Trump ved valget næste år.

Det sker via et opslag på det sociale medie Twitter og med en kampagnevideo. Her slår den demokratiske politiker fra bjergstaten på sin evne til at samle folk i krisetider.

Colorado blev ramt af tørke, skovbrande og voldsomme oversvømmelser i hans embedsperiode. Og i 2012 skød en ung mand om sig i en biograf i byen Aurora med 12 døde og 70 sårede til følge.

- Jeg stiller op som præsidentkandidat, fordi vi står over for en krise, der truer alt det, vi står for, siger John Hickenlooper i videoen hen over billeder af den nuværende præsident.

Med sit kandidatur melder han sig ind i et felt af indtil videre 12 navnkundige demokrater, der bejler til rollen som partiets præsidentkandidat næste år.

John Hickenlooper skal blandt andet kæmpe mod senatorerne Bernie Sanders og Kamala Harris. Og han risikerer også at se den tidligere vicepræsident Joe Biden stille op.

Eksguvernøren har umiddelbart en stor opgave foran sig. Ifølge netmediet FiveThirtyEight har han kun støtte fra mellem 0 og 1 procent af de demokratiske vælgere, da han ikke er særligt kendt i den brede befolkning.

Eksguvernøren bliver anset som en politisk moderat kandidat. Som guvernør gennemførte han blandt andet stramninger af miljø- og våbenlovgivningen, og da han var borgmester i byen Denver fik han sat skub i byggeriet af en letbane.

Hans egen baggrund er som geolog, men han nåede også at være arbejdsløs i nogle år og blev derfor iværksætter med sit eget bryggeri, som senere blev udvidet til en succesfuld kæde af restauranter og barer.