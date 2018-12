En person er mistænkt for terrorforberedelse i Sverige

Svenske politimyndigheder har været til stede på en række adresser i den vestlige del af landet i en omfattende indsats natten til torsdag.

- En person mistænkes for at forberede en terrorhandling, skriver sikkerhedspolitiet Säpo i en pressemeddelelse.

Efter indsatsen blev en person anholdt, som mistænkes for at have forberedt terrorisme og for brud på våbenlovgivningen.

Ifølge Säpo har forberedelserne stået på i noget tid, og der er internationale forbindelser i sagen.

Nattens arbejde blev sat i gang efter en massiv efterforskning, lyder det i pressemeddelelsen.

Ud over den person, der er i politiets varetægt, skal flere personer afhøres i sagen.

Aftenens aktion har ikke ændret trusselsniveauet for terror i Sverige, der fortsat ligger på tre på en skala til fem.

- Det indebærer, at et angreb kan forekomme, skriver Säpo.

Hos politiet afviser talsmand Gabriel Wernstedt at uddybe, hvilke internationale forbindelser sagen har, skriver Reuters.

Hun fortæller dog, at sagen ikke ser ud til at have noget at gøre med et skyderi på et julemarked i Strasbourg i Frankrig, der skete tirsdag aften.

Det franske politi leder fortsat efter gerningsmanden, der dræbte mindst tre personer.