En palæstinenser mister livet under urolig protestmarch

Tusindvis af palæstinensere har lørdag deltaget i march, præcis et år efter at ugentlige protester begyndte.

Omkring 40.000 palæstinensere har lørdag været samlet til en stor protestmarch langs grænsen til Israel ved Gazastriben.

Den store march markerer, at det er præcis et år siden, at de første ugentlige demonstrationer begyndte i området.

Allerede før protesterne begyndte, meldte de palæstinensiske sundhedsmyndigheder, at en person var dræbt af israelske soldater. Senere lørdag lyder det, at en 17-årig palæstinenser er dræbt af israelske skud.

59 palæstinensere skal desuden være kommet til skade. Det oplyser sundhedsmyndighederne. 13 af dem er såret af skud.

De tilskadekomne er et resultat af sammenstød, der er opstået mellem demonstranter og den israelske hær.

Palæstinensiske frivillige har forsøgt at holde styr på gruppen af demonstranter. Alligevel har nogle grupper nærmet sig grænsen til Israel og blandt andet kastet sten mod israelske soldater og antændt bildæk.

- Vi vil gå mod grænsen, selv om vi dør, siger 21-årige Yusef Ziyada.

- Vi går ingen steder. Vi vender tilbage til vort land, siger han.

Israels hær siger, at dets soldater har besvaret demonstranterne "i overensstemmelse med de sædvanlige procedurer".

- Cirka 40.000 urostiftere og demonstranter er i øjeblikket samlet på flere steder ved Gazastribens sikkerhedshegn, siger hæren i en udtalelse.

- Urostifterne kaster med sten og sætter ild til dæk. Derudover er der i flere tilfælde kastet granater og eksplosiver mod sikkerhedshegnet, lyder det.

Demonstranterne kræver, at Israel ophæver en blokade af Gazastriben.

Den palæstinensiske protestmarch sker få dage før valget i Israel 9. april.

Her står premierminister Benjamin Netanyahu til at få hård modstand af den tidligere militærchef Benny Gantz. Han står i spidsen for en række centrum-venstre-partier.