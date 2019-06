En er død og seks er såret efter krankollaps i Dallas

Under en kraftig storm kollapsede en kran ovenpå en lejlighed i Dallas i USA. En er dræbt og seks er såret.

En person er blevet dræbt, og seks er såret, efter at en kran kollapsede ovenpå et lejlighedskompleks i Dallas, USA.

Ifølge de lokale brandmyndigheder er fem af de seks sårede i kritisk tilstand, skriver nyhedsbureauet AP.

Myndigheder mistænker en kraftig storm i området for at være grunden til, at kranen kollapsede.

Kranen smadrede igennem fire lejligheder og et parkeringshus i Dallas' centrum.

På Twitter er der flere brugere, der har lagt videoer op af kranen, der vælter, og af ødelæggelserne herefter.

En af dem er 34-årige Ryan Loewe, der bor i komplekset.

- Det mest sindssyge, jeg nogensinde har oplevet. En kæmpe kran er blæst ind i mit kompleks. Ramte to lejligheder forbi min, skriver Loewe på Twitter.

Myndighederne ved endnu ikke, om nogen arbejdede med kranen, da den kollapsede.