En anholdt i forbindelse med Paludan-besøg i Oslo

En person er anholdt i Oslo, efter der opstod uro ved en valgbod, hvor lederen af det danske parti Stram Kurs, Rasmus Paludan, var til stede.

Det skriver nyhedsbureauet NTB.

- En person er anholdt, da han blev opfattet som truende, siger Tor Guldbrandsen, operationsleder ved Oslo Politi.

Der skulle ifølge nyhedsbureauet være omkring 200 demonstranter til stede omkring valgboden på gaden Karl Johans Gate i det centrale Oslo.

Politiet har været talstærkt til stede omkring valgboden.

- Politiet værner om alles ret til at ytre sig. Vi passer på dem, som står ved boden, siger Tor Guldbrandsen.

Stifteren af partiet Stram Kurs' besøg i den norske hovedstad er ikke gået ubemærket hen.

Selvstændighedspartiet havde lejet lokaler i det norske Litteraturhuset til besøget, men da udlejeren blev bekendt med, at Rasmus Paludan deltog i arrangementet, blev reservationen annulleret.

- Sådan demagogi er samfundsødelæggende og Litteraturhuset ønsker ikke at bidrage til at sprede den yderligere. For at være helt tydelig: Paludan er ikke velkommen til at tale i Litteraturhuset, og vi tillader ikke at leje lokaler til et sådant arrangement, skrev Litteraturhuset på sin hjemmeside.

Aflysningen af arrangementet i Litteraturhuset blev ikke vel modtaget af Rasmus Paludan.

- Det lyder til, at de kun har ytringsfrihed for ytringer, de selv er enige med. Det er hyklerisk, sagde partilederen til Ekstra Bladet.