Emiraterne genåbner ambassade i Syrien efter syv år

Iagttagere ser tegn på, at isoleringen af Syriens regime under præsident Assad er ved at blive ophævet.

De Forenede Arabiske Emirater genåbner ambassaden i Syriens hovedstad, Damaskus, oplyser Syriens informationsministerium og emiraterne torsdag.

Oplysningerne bekræftes af det statslige nyhedsbureau i Dubai, den største by i emiraterne.

Ambassaden lukkede allerede få måneder inde i den syriske borgerkrig, som begyndte i foråret 2011. En krig, der har kostet mere end 300.000 mennesker livet.

Åbningen sker, efter at Sudans præsident, Omar Bashir, 16. december besøgte Damaskus.

Han var den første arabiske statsleder, der besøger landet, siden borgerkrigen brød ud.

Iagttagere siger, at det kan ses som et tegn på, at isoleringen af Syriens ledelse omkring præsident Bashar al-Assad er begyndt at blive lempet.

Ali Mamluk, som er Syriens efterretningschef og en nøglefigur i Assads regime, var i sidst uge i Egypten på et officielt besøg.

Fra Dubai oplyses det, at ambassadens charge d'affaires har genoptaget sine pligter på ambassaden i Damaskus.

- Genåbningen har til formål at normalisere relationerne mellem de to lande, og den skal mindske risikoen for spændinger "i arabiske og syriske anliggendet, hedder det.

Det syriske dagblad Al-Watan, som er tæt på den syriske regering omkring præsident Assad, har også skrevet om ambassadeåbningen.

De Forenede Arabiske Emirater har ikke en ambassadebygning i Syrien endnu, men to diplomater skulle være til stede ved åbningsceremonien torsdag.

Syrien blev smidt ud af Den Arabiske Liga i 2011. Arabiske lande har siden sanktioneret landet og fordømt Assad-regimets brug af militærmagt over for oppositionen.

Assads sæde i Den Arabiske Liga, som han arvede fra sin far i 2000, syntes at hænge i en tynd tråd, indtil Rusland i 2015 intervenerede militært i den syriske konflikten og vendte krigens gang.

Assads regeringsstyrker har siden vundet mere og mere terræn med støtte fra russerne og flere militser.

I de seneste dage har der været intens diplomatisk aktivitet, som synes knyttet til Den Arabiske Ligas næste topmøde i Tunis i marts.

Mens de militære operationer i Syrien længe har været aftagende, kæmper Damaskus for at bryde byens fysiske isolation.

Handel med Jordan er blevet genoptaget i de seneste uger, og for første gang i en årrække fløj et passagerfly torsdag fra den syriske hovedstad til Tunis.

Arabiske landes tilnærmelse til Syrien ses af nogle regionale lande som et forsøg på at få Syrien til at lægge afstand til Iran, som har været en loyal støtte for Assads regime under borgerkrigen.

Præsident Donald Trump sagde mandag, at Saudi-Arabien, som er Irans ærkefjende i regionen, er indstillet på at finansiere genopbygningen af Syrien.