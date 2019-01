To ruller toiletpapir om måneden og ringe plads fik domstol til at stoppe fangeoverdragelser til Rumænien.

Rumænien har skabt plads i landets fængsler med en lov, der giver rabat på straffen, hvis den afsones i for små celler under uhumske forhold.

For hver måned, der er afsonet under kummerlige forhold, skærer loven, der trådte i kraft i oktober 2017, seks dage af fængselsstraffen.

Det har ifølge en beregning fra den rumænske menneskerettighedsgruppe Apador-CH ført til, at 7000 fanger er sluppet ud i friheden på blot et år.

At sidde i rumænsk fængsel tåler ingen sammenligning med at afsone sin straf i Skandinavien, påpeger direktøren for Apador-CH, Georgiana Gheorghe.

En rumænsk fange beskrev i 2014 over for TV2 de danske fængsler som femstjernede hoteller.

- Jeg kan forstå, hvorfor det for rumænere er som femstjernede hoteller, og hvorfor de faktisk kan finde på at begå kriminalitet, så de kommer i fængsel i stedet for at bo på gaden eller komme hjem til Rumænien, siger Gheorghe på sit beskedne kontor i Bukarest.

Hun kalder det et "bevidst valg" for nogle at vælge en straf i fængsel.

Apador har gennem 25 år besøgt og rapporteret fra EU-landets fængsler. Fanger har i den periode klaget flittigt til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (ECHR) over forholdene.

Klagerne går på pladsmangel og dårlig hygiejne. Det har været almindeligt med kun to ruller toiletpapir om måneden. Der er badevand to timer dagligt, så blot nogle få kan vaske sig. Mangel på lægehjælp og medicin er udbredt.

Rumæniens regering har fremlagt en større handlingsplan, der skal rette op på forholdene. Apador-CH har afsat første halvår af 2019 til at følge op på, om løfterne holdes. Regeringen vil blandt andet bygge nye fængsler.

Danmark og andre lande har i en årrække været forhindret i at sende fanger til Rumænien, da ECHR har afgjort, at forholdene ikke er acceptable.

Sidste år lykkedes det dog med en enkelt fange efter en afgørelse fra Højesteret.

For nylig har Rumæniens regering foreslået en lov, der vil give amnesti til korruptionsdømte, hvilket har mødt skarp kritik fra EU.

- Hvis regeringen kommer med en sådan bestemmelse om amnesti, har vi ikke længere noget arbejde med overvågning. Så vil alle fængslerne være tomme, siger Georgiana Gheorghe og griner.