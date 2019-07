El Chapo endte med at blive den lille

"Fængslet over alle fængsler" eller "Rocky Mountains' svar på Alcatraz" kaldes dette sted, hvor "El Chapo" ventes at skulle afsone sin straf. Det rigtige navn er Florence Administrative Maximum Facility. Det ligger midt ude i ingenting i delstaten Colorado, og siden det åbnede i 1994, er det ikke lykkedes nogen at undslippe stedet i utide. (Arkivfoto)