Tirsdag eftermiddag dansk tid er der meldinger om eksplosioner i et tæt befolket område i Nairobi i Kenya.

Et område med både et hotel og kontorer i den kenyanske hovedstad, Nairobi, er tirsdag blevet ramt af eksplosioner og flere skud.

Området huser både et hotel, banker og kontorer. Flere køretøjer tæt på er i brand, mens folk flygter fra området.

Det skriver flere nyhedsbureauer.

Hospitalskilder siger, at mindst en person er blevet dræbt under angrebet i Kenyas hovedstad, Nairobi, og at mindst fire er såret. Det skriver Reuters.

Somalias militante islamistgruppe al-Shabaab

har taget skylden for et angreb i Kenyas hovedstad, Nairobi, tirsdag, skriver Reuters.

- Vi står angrebet i Nairobi. Operationen er stadig i gang. Vi oplyser detaljer senere, siger en talsmand for den islamistiske gruppe, Abdiasis Abu Musab.

Øjenvidner melder om store skader.

- Det er frygteligt, hvad jeg har set. Jeg så et menneske, da jeg løb. Det så ud som hakket kød over det hele, siger en mand, der løb væk fra det sted, hvor angrebet skete.

Et andet øjenvidne i Nairobi siger, at hun hørte angrebet begynde.

- Jeg hørte skudsalver, og så jeg folk løbe væk med deres hænder i vejret, hvor nogle af dem gik ind i banken for at gemme sig, siger en kvinde, der arbejder i en nærliggende bygning til Reuters.

Kvinden siger, at hun også hørte to eksplosioner.

Ifølge AP har politiet sendt flere betjente til området, hvor også ansatte i myndighedernes antiterrorgruppe, er sendt afsted.

Simon Crump, der arbejder ved et kontor i området, siger, at folk gemmer sig rundt omkring i deres kontorer.

- Vi har ingen idé om, hvad der sker. Der kommer skud fra flere retninger, siger han til nyhedsbureauet AFP.