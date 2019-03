Eksplosion nær kemisk fabrik i Kina dræber 22 mennesker

En eksplosion i nærheden af en kemisk fabrik i provinsen Hebei i det nordlige Kina har dræbt 22 mennesker.

22 andre er kvæstet. De er bragt til behandling på hospitalet.

Det oplyser lokale myndigheder.

Eksplosionen skete natten til onsdag lokal tid nær fabrikken Hebei Shenghua Chemical Co. i byen Zhangjiakou omkring 200 kilometer nordvest for Beijing.

Som følge af eksplosionen er 50 lastbiler desuden brændt.

I en udtalelse oplyser myndighederne, at de er ved at forsøge at klarlægge årsagen til eksplosionen.

- Der pågår rednings- og efterforskningsarbejde på stedet. Årsagen til ulykken er fortsat undervejs, oplyser lokale myndigheder.

Dødelige eksplosioner sker fortsat jævnligt på kinesiske fabrikker, selv om der er gjort en indsats for at forbedre arbejdsmiljøet og sikkerheden.

Senest i juli i år blev mindst 19 mennesker dræbt i en eksplosion på en kemisk fabrik i et industrikvarter i det sydvestlige Kina.

Og i april 2015 døde 173 mennesker i en eksplosion på en kemifabrik i havnebyen Tianjin i den nordøstlige del af landet.

Året efter blev en leder af fabrikken idømt betinget dødsstraf for sin rolle i ulykken.

Ulykken var en af de værste industriulykker i Kinas historie. Den forårsagede økonomiske tab for op mod syv milliarder kroner.