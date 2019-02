Eksplosion dræber to politibetjente i Kairo

En eksplosion mandag i det historiske centrum af Egyptens hovedstad, Kairo, har dræbt to politibetjente.

De to betjente var i færd med at anholde en mand, der menes at have angrebet sikkerhedsfolk ved en moské i storbyen i sidste uge, siger en talsmand fra det egyptiske indenrigsministerium til nyhedsbureauet AFP.

- Da sikkerhedsstyrker omringer manden for at anholde ham, gik eksplosiver i hans besiddelse af, lyder det fra ministeriet.

Eksplosionen skete i Darb al-Ahmar-distriktet i det centrale Kairo, ikke langt fra det verdenskendte islamiske Al Azhar-universitet.

Foruden de to dræbte blev tre såret. Den jagtede mand døde også i eksplosionen, der forårsagede skader på flere butikker i nærheden.

Egypten har været plaget af en række angreb siden 2011, hvor folkelige optøjer væltede den mangeårige præsident Hosni Mubarak.

Særligt den egyptiske turistindustri har været ramt af den sikkerhedsmæssige uro.

I december blev tre vietnamesiske turister og deres egyptiske guide dræbt ved et bombeangreb på en bus nær Giza-pyramiderne.

En stor del af angrebene har været på Sinai-halvøen, hvor en række militante bevægelser har angrebet militæret og civile mål siden 2013, hvor endnu et militærkup væltede præsident Mohamed Morsi.

Men ofte har angreb også ramt mål i de mere centrale områder i Egypten langs Nilen.

I februar igangsatte egyptiske sikkerhedsstyrker store operationer mod de militante bevægelser på Sinai-halvøen. Især med henblik på at fjerne terrorceller med forbindelse til Islamisk Stat i Syrien.

Lørdag døde 15 soldater, da bevæbnede mænd angreb et militært checkpoint i det nordlige Sinai.