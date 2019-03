Eksperter: Danske Facebook-kommentarer på kanten af det strafbare

En korpige bærer et klistermærke for at vise solidaritet med ofrene for massakren i New Zealand. På mærket står der under det grønne hjerte #givenothingtohate (giv ingenting til hadet), hvilket er blevet et populært udtryk for de mange newzealandere, der står sammen om at fordømme angrebene. Der er dog også dem - både her og der - der udtrykker billigelse af ugerningen, måske på kant med loven. Foto: Edgar Su/Reuters/Ritzau Scanpix