Ejer af sladdermagasin kalder dækning af Amazon-chef legitim

American Media Inc. har iværksat intern undersøgelse, men afviser urent trav i dækningen af Jeff Bezos.

American Media Inc. (AMI), der ejer det kulørte magasin National Enquirer, mener ikke, at der er blevet overtrådt nogen regler i forbindelse med magasinets dækning af Amazons stifter og leder, Jeff Bezos.

Sådan lyder det fra AMI i en udtalelse.

Det er første gang, at udgiveren udtaler sig, siden Jeff Bezos torsdag anklagede ejeren af National Enquirer for forsøg på afpresning.

- American Media mener fuldt og fast, at det har handlet legitimt i forbindelse med dækningen af historien om hr. Bezos.

- Derudover har det været villigt til at forhandle med Bezos for at få løst alle problemerne med ham, lyder det i udtalelsen.

I samme ombæring meddeler AMI dog også, at der vil blive iværksat en intern undersøgelse for at komme til bunds i sagen.,

Bezos, der ifølge erhvervsmagasinet Forbes er verdens rigeste mand, vakte opsigt med sine udtalelser torsdag.

AMI skal ifølge Bezos havde truet med at offentliggøre "intime billeder", medmindre Bezos offentligt erklærer, at National Enquirers historier om ham ikke er politisk motiverede.

De intime billeder har Bezos angiveligt sendt til en veninde.

Bezos fremsatte sin anklage torsdag i et indlæg på en blog. I indlægget blotlægger han store dele af sit privatliv

- Selvfølgelig ønsker jeg ikke, at personlige billeder skal offentliggøres. Men jeg ønsker samtidig ikke at deltage i deres velkendte praksis med afpresning, politisk medløb, politiske angreb og korruption.

- Jeg foretrækker at rejse mig op, rulle dette bæst rundt og se, hvad der kommer kravlende ud, skriver Bezos.

Bezos og hans kone oplyste i sidste måned, at de skal skilles efter 25 års ægteskab. Samme dag fortalte National Enquirer, at det ville offentliggøre intime sms-beskeder mellem Bezos og en tidligere tv-vært Lauren Sanchez.

En kvinde, som han tilsyneladende havde et forhold til.

Ud over Amazon er Bezos ejer af avisen Washington Post. Den er stærkt kritisk over for præsident Donald Trump og hans administration.

AMI's topchef, David Pecker, er en af Trumps venner.