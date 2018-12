Egyptens to afsatte præsidenter mødtes i retten

Hosni Mubarak var onsdag indkaldt for at vidne i en sag om en stor fangeflugt, hvor Mohamed Mursi er tiltalt.

To tidligere egyptiske præsidenter indfandt sig onsdag i det samme retslokale i Kairo, da Hosni Mubarak skulle vidne i en sag mod Mohamed Mursi.

Mursi er tiltalt i en sag, der handler om en større fangeflugt under det kaotiske oprør i begyndelsen af 2011, som endte med, at Mubarak blev afsat.

Den nu 90-årige Mubarak støttede sig til en stok, da han blev fulgt ind i retslokalet af sine to sønner, Alaa og Gamal.

Trods den høje alder så ekspræsidenten ud til at være fysisk rask og virkede mentalt skarp, selv om han ind imellem talte langsomt.

I retten forklarede Mubarak, hvordan hans efterretningschef i 2011 havde fortalt ham, at omkring 800 militante var trængt ind i Egypten for at støtte Det Muslimske Broderskab i oprøret mod hans daværende styre.

Men der var flere spørgsmål, som Mubarak afviste at svare på med henvisning til, at der var tale om statshemmeligheder.

Mubarak var klædt i jakkesæt, mens Mursi var klædt i blå fangedragt.

Mursi, der var Egyptens første demokratisk valgte præsident, har siddet i fængsel, siden han i 2013 blev afsat af militæret med den nuværende præsident, Abdel Fattah al-Sisi, i spidsen.

Mursi er tiltalt i fire forskellige langvarige og komplekse sager, heriblandt at undergrave den offentlige sikkerhed ved at konspirere med udenlandske grupper og for at have været med til at planlægge den storstilede fangeflugt, hvor over 20.000 fanger slap ud af Egyptens fængsler.

Den afsatte islamistiske præsident blev i 2015 dømt til døden ved en domstol i Kairo sammen med andre medlemmer af Det Muslimske Broderskab.

Dødsdommen blev året efter annulleret af en appeldomstol, der beordrede, at sagen skulle gå om.

I de sager, hvor der er faldet dom, er Mursi sammenlagt idømt 45 års fængsel.

Pårørende til ham og til andre medlemmer af Det Muslimske Broderskab, der er anklaget i samme sag, var mødt op i retten i Kairo onsdag. Men de har ikke meget håb om, at retfærdigheden sker fyldest.

- Retten er en farce og sagen er en farce, siger en af de pårørende, der ikke vil have sit navn frem, til nyhedsbureauet Reuters.