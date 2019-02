Europa mangler en forståelse af og for situationen i Mellemøsten, i særdeleshed Egypten, mener den egyptiske præsident.

Det folkerige arabiske land har for nylig modtaget FN-kritik for at eksekvere dødsstraf uden en retfærdig retsproces.

På et historisk topmøde mellem EU og Den Arabiske Liga (LAS) var menneskerettigheder søndag og mandag også et tema.

- I må respektere vores moral og vores værdier, som vi respekterer jeres, siger præsident Abdel Fattah al-Sisi efter mødet i Sharm el-Sheikh.

Ifølge Ahmed Abul Ghait, som er generalsekretær i LAS, blev der på mødet ikke rettet kritik af lande for problemer med eller mangelfulde menneskerettigheder.

Men det er ikke sandt, siger EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, som bryder ind:

- Jeg var i rummet. Det er ikke rigtigt, at vi ikke talte om menneskerettigheder, siger Juncker.

Kommissionsformanden uddyber dog ikke, om der blev rettet en specifik kritik af Egypten eller Saudi-Arabien, som sidste år slog den kritiske journalist Jamal Khashoggi ihjel på et konsulat i Istanbul.

Når lande i Europa kritiserer Egypten, er det udtryk for mangel på forståelse for situationen, antyder Sisi.

- Et enkelt terrorangreb kan forvandle Sharm el-Sheikh til en spøgelsesby i tre til fire år, siger præsidenten.

Turisme er meget vigtig for det nordafrikanske land. Netop badebyen på halvøen Sinai har været udsat for flere angreb de seneste år, og det har kostet dyrt for turismen.

Præsidenten siger, at Egypten har oplevet flere "tusinde terrorangreb på fem år".

- Vores prioriteter er vigtige, som omstændighederne har vist, siger præsidenten.

Alene i februar er 15 personer blevet henrettet i Egypten. FN's kontor for menneskerettigheder appellerede forleden til, at myndighederne indstiller eksekveringen af dødsstraffe.