Egypten overvejer at lade Sisi blive på præsidentposten

Ændringer i forfatningen kan bane vej for, at Egyptens præsident kan blive siddende helt frem til 2034.

Egyptens præsident, Abdel Fatah al-Sisi, skal - som loven er i dag - træde tilbage, når hans embedsperiode udløber i 2022.

Men det vil muligvis blive lavet om. Parlamentarikere i Egypten har søndag fremlagt et forslag om at ændre forfatningen, så Sisi kan få mulighed for at blive på posten i mere end de to fireårsperioder, han har nu.

Det oplyser to af de parlamentarikere, der støtter forslaget.

Hvis Sisi skal blive siddende, kræver det, at flere paragraffer i den nuværende forfatning ændres.

Dels vil de parlamentarikere, der har fremsat forslaget, forlænge embedsperioden fra de nuværende fire til seks år.

Hvis perioden forlænges, vil det ifølge forslagsstillerne give Sisi mulighed for at genopstille til yderligere to embedsperioder - altså 12 år mere, efter at hans embedsperiode udløber i 2022.

Af parlamentets hjemmeside fremgår det, at parlamentsformand Ali Abdel Aal har modtaget en "anmodning fra en femtedel af de folkevalgte (120 af 596 parlamentarikere) om at ændre visse paragraffer i forfatningen".

- Ændringer vedrører færre end ti paragraffer i forfatningen, herunder om varigheden af præsidentembedet, som foreslås forlænget til seks år, siger parlamentsmedlemmet Jean Talaat.

Ligesom langt størstedelen af sine kolleger i parlamentet støtter Talaat præsidenten. Kun omkring ti af de 596 parlamentarikere udgør en opposition mod Sisi.

Et andet ændringsforslag handler om at genindføre parlamentets andet kammer, Underhuset. Det blev afskaffet i den forfatning, der blev udarbejdet i 2012 efter afsættelsen af tidligere præsident Hosni Mubarak.

Sisi blev valgt første gang i 2014, efter han havde stået i spidsen for afsættelsen af den islamistiske Mohamed Mursi.

Sidste år blev Sisi genvalgt med 97 procent af stemmerne.