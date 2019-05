Det sidst kendte skib, der bragte slaver fra Afrika til USA, er efter års søgen fundet i en flod i den amerikanske delstat Alabama.

Det oplyser Alabama Historical Kommission (AHK) på Facebook.

Fundet af "Clotilda" er resultatet af en "årelang videnskabelig eftersøgning", oplyser kommissionen.

- Efterkommere af overlevende fra "Clotilda" har i generationer drømt om dette øjeblik. Vi er meget glade for at kunne fortælle, at deres drøm endelig er gået i opfyldelse, udtaler direktør i AKH Lisa Demetropoulos Jones til magasinet National Geographic.

"Clotilda" sejlede i al hemmelighed slaver fra Afrika til USA. Det fortsatte, årtier efter at Kongressen i USA i 1807 havde forbudt al import af slaver.

Historikere vurderer, at skibet blev sunket med vilje for at skjule beviser om slavehandel for mere end 160 år siden.

Det blev fundet på bunden af Alabama River.

- Opdagelsen af "Clotilda" kaster nyt lys over et glemt kapitel af amerikansk historie, siger arkæolog Fredrik Hiebert til National Geographic, der var først med historien.

Op mod 390.000 slaver vurderes at være sejlet fra Afrika til USA fra starten af 1600-tallet til 1860. Tusinder af skibe var ifølge National Geographic involveret i slavehandlen, men kun få skibsvrag er blevet fundet.

I 1860 bragte "Clotilda" 110 mænd, kvinder og børn fra et ukendt sted i Afrika til Alabama. Det fremgår af bogen "Drømme om Afrika i Alabama" fra 2007, der bygger på vidnebyrd fra slavehandlere og slavere.

Tre år senere - i 1863 - offentliggjorde den daværende præsident, Abraham Lincoln, Emancipationserklæringen, en præsidentiel ordre, der frigav slaver i delstater, der deltog i oprøret mod den amerikanske forbundsregering.

I 1937 døde Sally Smith, der kom til USA som slave, da hun var barn. Hun blev fragtet fra Afrika med "Clotilda". Det fortæller forsker Hannah Durkin fra Newcastle University i Storbritannien til nyhedsbureauet Reuters.