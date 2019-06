EU's ledere forlænger sanktioner mod Rusland

EU's økonomiske sanktioner mod Rusland for dets rolle i Ukraine-konflikt bliver forlænget med seks måneder.

EU's ledere er blevet enige om at forlænge økonomiske sanktioner mod Rusland for dets rolle i konflikten i det østlige Ukraine, bekræfter talsmand for Det Europæiske Råd, Preben Aamann, på Twitter.

Sanktionerne bliver forlænget med seks måneder under et topmøde mellem EU's stats- og regeringschefer i Bruxelles.

EU's ledere mener ikke, at Rusland lever op til Minsk-aftalen, der skal sikre en ende på den årelange konflikt i det østlige Ukraine, som siden 2014 har dræbt over 13.000 mennesker ifølge The Guardian.

I 2014 besluttede EU-landene, at indføre økonomiske sanktioner mod en række sektorer i Rusland for dets støtte til separatistiske militser i det østlige Ukraine. I 2015 valgte man at hænge ophævelsen af disse sanktioner op på, om Minsk-aftalen blev overholdt af Rusland.

Aftalen blev i sin nuværende form underskrevet af lederne af Frankrig, Tyskland, Rusland og Ukraine i 2015. Den indeholder 13 konkrete punkter, som skal opfyldes - blandt andet at alt udenlandsk militært udstyr skal ud af Ukraine og "total afvæbning af alle illegale grupper".

Rusland overholdt ifølge EU's ledere ikke aftalen, hvorfor det i juli 2016 blev vedtaget at forlænge sanktionerne et halvt år ad gangen, såfremt overtrædelserne fortsatte.

Tre år senere er situationen den samme, og sanktionerne er forlænget for niende gang i træk til december 2019.