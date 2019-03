EU vil låse bagdøren for kinesisk spionvirksomhed

EU-Parlamentet er bekymret for, at Kina vil kigge med, hvis et kinesisk 5G-netværk bliver rullet ud i Europa.

De forestående planer om et kinesisk 5G-netværk flere steder i Europa er bekymrende, og det skal EU gøre mere for at håndtere.

Det mener EU-Parlamentet, der opfordrer til handling på EU-plan mod de sikkerhedstrusler, der kan være forbundet med Kinas voksende teknologiske tilstedeværelse i EU.

Helt konkret har parlamentet stemt om, at der skal oprettes den første ordning for certificering for cybersikkerhed. Den skal gælde i hele EU.

Den skal sikre, at produkter, processer og tjenester, der sælges i EU-landene, opfylder en række standarder for cybersikkerhed.

Det er særligt påstandene om, at kineserne ved etableringen af 5G-netværket kan have indbyggede "bagdøre", der bekymrer EU-Parlamentet.

"Bagdørene" kan gøre det muligt for kinesiske myndigheder at få uautoriseret adgang til private og personlige data.

Forordningen blev vedtaget med 586 stemmer for, 44 imod og 36 hverken for eller imod.