EU vil droppe veto på skat for at bekæmpe uretfærdighed

EU-Kommissionen ønsker at sløjfe enstemmighed til fordel for kvalificeret flertal i spørgsmål om skat, så det bliver lettere at få gennemført reformer.

Men for en meget omdiskuteret digitalskat ønsker kommissionen først at gøre det gældende fra 2025. Det er fem år senere, end man hidtil har talt om.

EU's finans- og skattekommissær, Pierre Moscovici, siger på et pressemøde i Strasbourg, at kommissionen ønsker overgangen til flertal indført gradvist.

Beslutninger baseret på flertal skal sikre et "mere demokratisk" og en "mere effektiv" proces i skattelovgivningen.

- Jeg er helt opmærksom på, hvor følsomt dette emne er. Men det kan ikke betyde, at vi ikke kan tage diskussionen. Så lad os indlede debatten i dag, siger Moscovici.

Spørgsmålet om digitalskat, der er rettet mod it-giganter som Facebook og Google, der betaler meget lidt skat i Europa, har fyldt meget i debatten.

Det er ikke lykkedes at samle EU's medlemslande på det område.

Frankrig var det første land, som derfor besluttede selv at indføre en skat rettet mod it-giganterne, da franskmændene - som mange andre - finder det uretfærdigt, at it-virksomhederne næsten kan slippe for at betale skat.

Kommissionsformand Jean-Claude Juncker løftede sløret for idéen om flertalsafgørelser i sin tale om unionens tilstand i september sidste år. Det skete med henvisning til EU-traktaten, der åbner for muligheden.

Målet har været at vise handlekraft på områder som skatteunddragelse. Der er valg til Europa-Parlamentet i maj.

Den danske regering støtter ikke kommissionens ønske om flertalsafgørelser på skatteområdet. Det har den danske finansminister, Kristian Jensen (V), flere gange slået fast.

Formanden for Europa-Parlamentets særlige skattesnydsudvalg, Jeppe Kofod, ser gode perspektiver i forslaget fra kommissionen.

- Det er en god ide, at man laver en aftale blandt EU-landene, så enkelte skattelylande, som eksempelvis Luxembourg og Irland, ikke kan sidde og blokere for, at vi laver fælles regler for at undgå aggressiv skatteplanlægning og skattefusk, som vi har set talrige eksempler på, siger Jeppe Kofod.

Han mener, at den danske regering må tage ansvar og bidrage til at stoppe, at "pengene fosser ud af statskassen".

- Det er en direkte trussel mod vores velfærdssamfund - men også imod retfærdigheden, siger Jeppe Kofod.