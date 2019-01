EU venter ikke problemer med russisk gas via Ukraine

Det ventes ikke at blive noget problem for Europa at modtage gas fra Rusland via Ukraine denne vinter.

Det vurderer EU-Kommissionens næstformand med ansvar for energiunionen, Maros Sefcovic, efter et trilateralt møde mellem parterne i Bruxelles.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Mødet fokuserede på leveringen af gas fra Rusland via Ukraine, hvilket er kilden til op mod tre procent af Ukraines bruttonationalprodukt, bnp.

Leveringen af gas fra Rusland til Ukraine er blevet stærkt politiseret, efter at Rusland annekterede Krimhalvøen fra Ukraine i 2014.

Den russiske leder, Vladimir Putin, har sagt, at russerne gerne vil fortsætte samarbejdet, hvis det stadig kan betale sig økonomisk, når den nuværende aftale udløber 31. december 2019.

Inden mødet sagde Naftogaz, Ukraines statslige energiselskab, at det ikke forventede, at der ville være fremskridt i forhandlingerne mandag.

Selskabet beskyldte russerne for at trække tiden ud i forhandlingerne om transporten af gas for at få bygget gasledningen Nord Stream 2.

Den skal efter planen gå gennem dansk søterritorie fra Rusland til Tyskland. Her vil Ukraine ikke have en afgørende rolle.

Naftogaz lagde tidligere op til, at der bør lande en aftale i starten af sommeren.