EU vedtager sanktioner mod Iran efter attentatplan i Danmark

Irans Direktorat for Intern Sikkerhed og to personer er sat på EU's terrorliste, bekræfter udenrigsminister.

EU's medlemslande har tirsdag vedtaget sanktioner mod Iran efter attentatplaner i Danmark og Frankrig sidste år.

Det bekræfter udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) i forbindelse med et ministermøde i Bruxelles.

EU har besluttet at sætte det iranske Direktorat for Intern Sikkerhed på EU's terrorliste. Desuden føjes to personer til en eksisterende terrorliste.

- Der er ikke andre lande, der har en del af deres efterretningstjeneste på en terrorliste (i EU, red.). Så det er et meget markant signal, siger udenrigsminister Anders Samuelsen.

Han kalder det en kæmpe sejr, at beslutningen om sanktioner formelt er vedtaget. Sanktionerne vil træde i kraft allerede onsdag, når de offentliggøres i EU-Tidende.

- Det gælder de to konkrete på terrorlisten og denne gren af efterretningstjenesten. Det betyder, at det også har konsekvenser for dem, som måtte samarbejde med dem, siger Samuelsen.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) skriver på Twitter om beslutningen i Bruxelles:

- Det er meget opmuntrende, at EU netop har vedtaget nye målrettede sanktioner mod Iran som svar på fjendtlige aktiviteter og attentatplaner planlagt og begået i Europa - herunder Danmark. EU står samlet. Sådanne handlinger er uacceptable, og de skal have konsekvenser.

Danmark fremsatte i november 2018 ønsket om sanktioner mod Iran i EU-regi.

Frankrig havde tidligere i 2018 forsøgt at få EU-opbakning til sanktioner efter en iransk attentatplan nær Paris. Det lykkedes ikke. Det endte med, at Frankrig på egen hånd besluttede at indføre sanktioner.

Frankrig har sammen med Danmark ført an i de seneste bestræbelser.

Nogle EU-lande har udtrykt bekymring for, om de aktuelle sanktioner skulle få negative konsekvenser i forhold til EU's samlede støtte til den internationale atomaftalen med Iran.

USA har trukket sig fra atomaftalen, og EU arbejder aktuelt - med et nyt system - på at sikre, at man fortsat kan handle med Iran trods de hårde amerikanske sanktioner.

- Vi står bag atomaftalen, så længe de (Iran, red.) lever op til den. Det siger det agentur, som følger med i det, at de gør. Det er også i europæisk interesse, at den aftale bliver overholdt, siger udenrigsministeren.

Ifølge PET planlagde den iranske efterretningstjeneste i efteråret at slå til mod en gruppe eksil-iranere i Ringsted.

Eksil-iranerne er medlem af gruppen ASMLA, der ønsker en selvstændig arabisk stat i det sydvestlige Iran. Gruppen betragtes af Iran som terroristisk.