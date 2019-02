Det skal være uden militære værktøjer, at man forsøger at påvirke den nuværende situation i Venezuela.

Det er meldingen fra EU-Kommissionen.

- Vi er nødt til at undgå en militær intervention, lyder det fra talskvinde Maja Kocijancic mandag.

- Fra vores synspunkt står det helt fast, at der er brug for en fredfyldt politisk og demokratisk løsning, hvor Venezuela også er med, på den her krise. Det udelukker naturligvis brug af magt, tilføjer hun.

Præsident Nicolas Maduro sikrede sig en ny periode som præsident ved et valg i maj sidste år. Valget blev dog betragtet som udemokratisk i en lang række lande.

I januar i år spidsede den spændte politiske situation i Venezuela yderligere til. Her udnævnte lederen af den oppositionskontrollerede nationalforsamling, Juan Guaidó, sig selv til fungerende præsident i landet.

Blandt andet har EU og USA fordømt Maduro og erklæret deres støtte til Guaidó.

I en tale i sidste uge opfordrede Donald Trump Venezuelas militær til at skifte side og anerkende Juan Guaidó som præsident.

Men i stedet reagerede militæret ved at bekræfte sin ubetingede loyalitet overfor Maduro.

I weekenden fik Venezuelas hær af Maduro ordre til at forhindre nødhjælp i at nå ind i Venezuela.

Regimet anser det for at være et plot, som Juan Guaidó og USA har brygget sammen. Formålet er at vælte Maduro, hævdes det.

Guaidó er i øjeblikket i Bogotá i Colombia, hvor han mødes med Lima Gruppen.

Lima Gruppen blev oprettet i august 2017 i Perus hovedstad, Lima. Den har til formål at finde en fredelig løsning på krisen i Venezuela. Gruppen består af 12 lande.

Sideløbende mødes Guaidó med USA's vicepræsident, Mike Pence.