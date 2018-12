EU-topjurist: Storbritannien må gerne fortryde brexit

EU-Domstolens generaladvokat vurderer, at Storbritannien har ret til ensidigt at fortryde brexit og lade være med at trække sig fra EU.

Det skriver EU-Domstolen i en meddelelse.

Generaladvokatens anbefaling er ikke en dom, men EU-Domstolen følger ofte anbefalingen, der fungerer som en slags rådgiver for dommerne. Det vides ikke, hvornår EU-Domstolen vil afgøre spørgsmålet.

Anbefalingen kommer, netop som det britiske parlament begynder fire dages debat om premierminister Theresa Mays forslag til en skilsmisseaftale med EU. Parlamentet skal stemme om forslaget om en uge.

Generaladvokat Manuel Campos Sánchez-Bordona anbefaler, at EU-Domstolen skal slå fast, at EU-traktatens artikel 50 tillader en ensidig tilbagetrækning fra processen om at forlade EU.

- Den mulighed fortsætter med at eksistere, indtil tiden hvor udmeldelsesaftalen formelt er afsluttet, skriver generaladvokaten.

Storbritannien står til at forlade EU den 29. marts næste år.

Spørgsmålet om, hvorvidt Storbritannien stadig kan nå at trække sig, blev rejst af skotske politikere, som går imod brexit. De håber, at en dom til deres fordel, kan bane vejen for, at Storbritannien alligevel bliver i EU.

- Beslutningen er en, som Storbritannien kan træffe ensidigt - uden brug for accept fra andre EU-medlemslande.

- Dermed lægges beslutningen om vores fremtid tilbage i vores egne folkevalgte repræsentanters hænder, siger advokat Jo Maugham, der har været med til at anlægge sagen.