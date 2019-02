EU sortlister Saudi-Arabien for slap kontrol mod hvidvask

EU-Kommissionen har onsdag placeret Saudi-Arabien på sortliste for ikke at have nok kontrol med hvidvask.

Det er faldet Saudi-Arabien for brystet, at EU-Kommissionen har besluttet at placere kongedømmet på sortliste over lande, der har manglende kontrol med terrorfinansiering og hvidvask.

Det fremgår af en pressemeddelelse bragt af det saudiarabiske nyhedsbureau Saudi Press Agency natten til torsdag dansk tid.

EU-Kommissionen valgte at inkludere Saudi-Arabien på listen tidligere onsdag.

- Saudi-Arabiens engagement i forhold til at bekæmpe hvidvask af penge og finansiering af terror er en strategisk prioritet, lyder det fra Saudi-Arabien i pressemeddelelsen.

Ud over Saudi-Arabien er blandt andet også Panama og Nigeria blevet tilføjet til listen. I alt inkluderer listen nu 23 stater og territorier.

Det sker som et led i en øget EU-indsats mod blandt andet hvidvask, efter en række af sager, der har involveret europæiske banker.

Det er ikke blot skadeligt for omdømmet for de lande, der er inkluderet på listen. Det komplicerer også landenes finansielle relationer til EU.

Alle banker i EU-medlemslandene vil skulle indføre øget kontrol med overførsler, der involverer de sortlistede lande.

Sortlistningen af Saudi-Arabien får kritik fra blandt andet Storbritannien, som frygter for landets økonomiske relationer til kongedømmet.

Det skyldes, at Saudi-Arabien importerer store mængder varer og våben fra EU, ligesom flere britiske storbanker opererer i landet.

EU-landene har den næste måned, som kan blive udvidet til to måneder, til at godkende EU-Kommissionens liste.

EU's retskommissær, Vera Jourova, som står bag udvidelsen af listen, siger på et pressemøde, at hun er overbevist om, at EU-landene ikke vil spænde ben for udvidelsen af listen.

Hun understreger, at det er vigtigt at gribe til handling, fordi "risikoen (ved den manglende kontrol, red.) spreder sig som en steppebrand i finanssektoren".