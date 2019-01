EU skal lede krisegruppe efter konflikt i Venezuela

EU skal stå i spidsen for en international kontaktgruppe med sydamerikanske lande for at hjælpe med at løse den politiske krise i Venezuela.

Det meddeler EU's udenrigschef, Federica Mogherini, torsdag. Med i gruppen er repræsentanter fra Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Bolivia og Ecuador.

Planen er, at hvis der ikke er sket noget, inden der er gået 90 dage, vil man overveje at sanktionere den siddende regering med præsident Nicolas Maduro i spidsen yderligere.

- Formålet er at ledsage landet på en fredelig og demokratisk måde mod fredelige og demokratiske valg, siger Mogherini, efter et møde med EU's udenrigsministre i den rumænske hovedstad, Bukarest.

Målet for gruppen er ifølge nyhedsbureauet AFP, at gruppen skal give mulighed for, at borgerne i landet kan få indflydelse på deres egen fremtid.

Den politiske uro i Venezuela er spidset voldsomt til de seneste par uger. Det er særligt sket, efter at Juan Guaidó, der er formand for parlamentet, har udråbt sig selv til præsident.

Udmeldingen kommer samme dag, som Europa-Parlamentet har stemt for at anerkende Guaidó som præsident og opfordret EU-lande til at gøre det samme.

Afstemningen er endnu et skridt fra det internationale samfund, for at få Maduro til at træde tilbage og tillade, at der bliver afholdt valg i Venezuela.

439 EU-parlamentarikere stemte for resolutionen, 104 stemte imod, mens 88 afstod fra at stemme.

Maduro nægter at gå af og anklager Guaidó for at begå et kup. USA, EU og en række vestlige lande støtter Guaido og hans krav om et nyvalg.

Seks europæiske lande har opfordret Maduro til at udskrive et nyvalg allerede i weekenden, hvis ikke de skal anerkende parlamentsformanden.

Danmark har gennem udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) offentligt bakket op om Guaidó.