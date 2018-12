Beviserne for fordelene ved brug af medicinsk cannabis er stadig meget tynde.

Det er en af konklusionerne i en forskningsrapport fra EMCDDA, der er det europæiske overvågningscenter for stoffer og stofbrug under EU.

Flere europæiske lande, herunder Danmark som forsøgsordning, har tilladt brug af medicinsk cannabis. Ifølge rapporten er der nogle "vigtige mangler i beviserne".

Medicinsk cannabis har siden 1. januar i år været en mulighed i Danmark. Det betyder, at syge med en recept i hånden kan gå på apoteket for at få udleveret teblade med cannabis.

Forsøgsordningen med medicinsk cannabis er tiltænkt sklerosepatienter, rygmarvsskadede, patienter med kroniske smerter og patienter, som lider af kvalme efter kemoterapi.

Men EMCDDA understreger altså, at der er brug for yderligere forskning på området. Rapporten mener, at det skal ske ved research, kliniske studier og forsøg.

Medicinsk cannabis er et omdiskuteret emne. Flere af EMCDDA's holdninger er i tråd med, hvad Lægeforeningen i Danmark tidligere har givet udtryk for.

I en skriftlig kommentar skrev Tue Flindt Müller, der er formand for Lægeforeningens Lægemiddeludvalg, at der simpelthen mangler viden.

- Vi frygter, at patienter kan tage skade af cannabis, skrev han i august.