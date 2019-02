EU-præsident vil hellere have udskudt brexit end hårdt brud

- Der er naturligvis altid muligheden at forlænge forhandlingerne, siger Tusk om tidsplanen for brexit.

Uret tikker, og dagen for det britiske exit fra EU rykker tættere og tættere på.

Men som landet ligger lige nu, er der ingen udtrædelsesaftale på plads for briterne.

Derfor kan det komme på tale at udskyde briternes farvel den 29. marts.

Det siger EU-præsident Donald Tusk i et interview med den polske tv-kanal TVN24 ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Hvis briterne ikke får en ordentlig aftale på plads til tiden, så er der naturligvis altid muligheden at forlænge forhandlingerne. Det ville være bedre end en skilsmisse uden en aftale, siger han og tilføjer:

- Sammen med premierminister May har vi lavet en meget god og sikker aftale for begge parter, men briterne afviste den og tilbød intet til gengæld.

Den nuværende udtrædelsesaftale, der er blevet forhandlet på plads mellem premierminister Theresa May og EU, er ikke blevet godkendt i det britiske parlament.

Onsdag mødtes formanden for EU-Kommissionen, Jean-Claude Juncker, med Theresa May i Bruxelles.

Det var ikke ventet, at mødet ville medføre et gennembrud i sagaen.

I en fælles udtalelse siger de to, at mødet var konstruktivt uden dog at uddybe helt præcis hvordan.