EU-præsident føler proces bag lukkede døre er lidt for åben

Processen med nomineringer til EU-topposter er for åben til at være produktiv, mener EU-præsident Donald Tusk.

EU's stats- og regeringschefer sad natten til fredag bag lukkede døre i et lokale, hvorfra der hverken kan ringes eller kommunikeres, da de skulle forsøge at sætte navn på en kommende formand for EU-Kommissionen.

Lukketheden har mødt kritik, og medlemmer af EU-Parlamentet mener, at de skal spille en større rolle i processen, så den får demokratisk tyngde.

Men EU-præsident Donald Tusk er af en anden opfattelse. Åbenheden gør det svært for ham.

- Processen har været temmelig åben. Nogle gange har den nok været for åben til at være produktiv.

- Jeg leder denne proces, og nogle gange føler jeg, at offentligheden ved mere om mulige kandidatnavne, end jeg gør, siger Tusk efter EU-topmødet fredag.

Da EU's stats- og regeringschefer gik ind til middagsdrøftelsen torsdag aften omkring 21.30 vidste end ikke deres nærmeste rådgivere eller diplomater, hvad der foregik derinde.

De da fire timer senere kom ud, kunne de så udlægge teksten af begivenhederne, som de fandt det passende.

EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, mener, at processen var mere gennemsigtig i 2014.

- Du har ret i at sige, at processen var mere åben, da jeg blev valgt, siger Juncker på spørgsmålet om åbenhed i nomineringsprocessen.

Dengang var processen lidt mere enkel, da de borgerlige og socialdemokraterne havde et flertal i EU-Parlamentet.

I den aktuelle proces - efter EU-valget i maj - kræver det tre politiske grupper at mønstre et flertal, og det har hidtil vist sig umuligt.

Det fremgår af EU-traktaten, at EU's stats- og regeringschefer nominerer en kandidat som kommissionsformand. Denne skal så godkendes ved en afstemning i Europa-Parlamentet.

Det er med andre ord et samspil mellem regeringscheferne, som er indirekte valgt, mens parlamentets medlemmer er direkte valgt af borgerne.