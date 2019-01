EU-præsident: Vi ved stadig ikke hvad briterne vil

EU står fast på den skilsmisseaftale, som unionen har forhandlet med briterne igennem mange måneder.

Det fastslår EU-præsident Donald Tusk på Twitter, efter at han onsdag aften har talt i telefon med premierminister Theresa May.

- EU's position er klar og konsekvent. Udtrædelsesaftalen er ikke åben for genforhandling.

- I går fandt vi ud af, hvad Storbritannien ikke vil have. Men vi ved stadig ikke, hvad Storbritannien vil have, skriver Tusk.

Tirsdag fik May mandat fra det britiske parlaments Underhus til at genforhandle brexitaftalens punkt om den irske grænse.

Det skete i forbindelse med, at politikerne stemte om syv ændringsforslag til brexitplanen, som de tidligere på måneden havde stemt ned.

Underhuset vil have ændret aftalen vedrørende den irske grænse. I stedet for den såkaldte bagstopper vil de folkevalgte have "alternative foranstaltninger".

Bagstopperen skal bruges til at sikre, at der ikke kommer en hård grænse mellem det britiske Nordirland og EU-medlemslandet Irland.

May har allerede erkendt, at det ikke bliver "let", og hendes talsmand siger, at premierministeren regner med at møde modstand mod at åbne aftalen. Det må man sige, at hun har gjort.

Forhandlingerne om bagstopperen skal ikke genoptages, lyder meldingen fra den irske premierminister, Leo Varadkar, der talte med May tidligere onsdag aften.

Den irske leder slog fast, at bagstopperen og aftalen om grænsen skal være juridisk solid, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Tidligere var May også i kontakt med Jeremy Corbyn, der leder oppositionspartiet Labour i Storbritannien. De to politikere havde en "brugbar udveksling af synspunkter", siger en talsperson fra partiet.

Det var 15. januar, at Underhuset stemte om brexitaftalen. Den blev stemt ned med 432 stemmer imod og 202 stemmer for.

Briterne forlader efter planen EU med eller uden en aftale ved midnat 29. marts.