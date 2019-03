EU-parlamentsformand: Mussolini gjorde også positive ting

Formanden for EU-Parlamentet, italienske Antonio Tajani, er kommet under beskydning efter sin deltagelse i et radioprogram, hvor snakken faldt på Italiens tidligere leder Benito Mussolini.

Det politiske medie Politico citerer radioprogrammet La Zanzara for, at Tajani kaldte dele af Mussolinis handlinger for "positive", inden han sammen med Adolf Hitler erklærede krig mod resten af verden og indførte racelove.

- Jeg er ikke fascist. Jeg har aldrig været det, og jeg deler ikke hans politiske holdninger. Men vi må også være ærlige og sige, at han byggede veje, broer, bygninger, og han vandt mange dele af Italien tilbage.

Benito Mussolini - også kaldet Il Duce - var leder af det fascistiske parti, der styrede Italien mellem 1922 og 1943, inden han blev henrettet ved afslutningen af Anden Verdenskrig.

Udo Bullmann, der er leder af den socialistiske gruppe i parlamentet, kalder Tajanis ord for "ufattelige".

- Hvordan kan formanden for EU-Parlamentet ikke genkende fascismens natur? Vi har brug for en hurtig uddybning, skriver tyske Bullmann på Twitter.

Også fra det irske parlamentsmedlem Lynn Boylan er der kritik.

- Det kan godt være, at Mussolini var skyld i over 430.000 drab, men tjek lige de her veje og broer ud. Helt seriøst, det her er formanden for EU-Parlamentet, skriver hun.

Tajani afviser kritikken på sin Twitter-profil. Han skriver, at de, der misforstår hans ord, burde "skamme sig".

- Jeg har altid været en erklæret antifascist, og jeg vil ikke acceptere, at der bliver hævdet det modsatte.

- Det fascistiske diktatur, racelovene og drabene, som de medførte, er det sorteste kapitel i Italiens og Europas historie, skriver han.