EU-milliarder til at bremse Afrika-migration er uden fokus

Med oprettelsen af en milliardfond i 2015 tog EU-landene beslutsomt initiativ til at gøre noget ved de grundlæggende årsager til migration i og fra Afrika.

Men det er umuligt at vide, om de lidt over 30 milliarder kroner i fonden har bidraget til det overordnede mål.

Det konstaterer EU's revisionsret (ECA), hvis opgave er at kontrollere, om EU-borgernes penge bliver brugt i overensstemmelse med deres aftalte mål.

Bettina Jakobsen, som er Danmarks medlem af revisionsretten, har stået i spidsen for undersøgelsen. Hun konstaterer, at Afrika-fonden er "fleksibel - men ufokuseret".

- Fondens mål er for brede til effektivt at styre indsatsen, og man har ikke i tilstrækkeligt omfang kunnet måle, i hvilket omfang fonden har nået sine mål, siger Bettina Jakobsen.

Det konstateres i rapporten, at fonden ikke har analyseret og bestemt, hvilke kriser den skal håndtere i de meget forskellige lande, den er rettet mod.

Formålet med Afrika-fonden (EUTF), der blev oprettet i 2015, er at fremme stabilitet og dermed gøre noget ved de grundlæggende årsager til migration og fordrivelser i Afrika.

Den støtter aktiviteter i 26 afrikanske lande i tre regioner: Sahel, Afrikas Horn og Nordafrika.

Siden projekter under fonden er indledt, kan man konstatere, at der er registreret færre irregulære grænsepassager til EU.

- Men det er ikke muligt at se, om det er fonden i sig selv, der har bidraget til det fald i grænsepassager, eller om der også er andre faktorer, siger Bettina Jakobsen.

Da fonden blev lanceret i 2015 i forbindelse med et topmøde i Malta med stats- og regeringschefer fra både EU og Afrika, skete det uden større begejstring fra flere afrikanske ledere.

Årsagen var dels, at bidragene i første omgang samlet udgjorde en brøkdel af det beløb på 1,8 milliarder euro, som EU-Kommissionen ønskede fra EU-landene.

Egypten og andre pointerede, at "politisk retorik" var for lidt. Ord må følges af handling - altså penge.

Nigers præsident, Mahamadou Issoufou, kritiserede desuden projektet og sagde, at de afrikanske lande har mere brug for, at EU holder op med at udnytte dem via en ubalance i handel og skat, end de har brug for "bistand".