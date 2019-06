EU-ledere truer med at straffe Tyrkiet for gasboringer

Få timer før EU's ledere samledes til topmøde gjorde Tyrkiet klar til at sende endnu et boreskib mod Cypern.

Tyrkiet risikerer at blive straffet med sanktioner fra EU. Det kan ske, hvis ikke tyrkerne sætter en stopper for deres plan om at bore efter gas i et omstridt havområde ud for EU-landet Cyperns kyst.

EU-landenes stats- og regeringschefer beder i konklusionerne fra deres topmøde torsdag i Bruxelles EU-Kommissionen om at forberede mulige sanktioner.

Landenes europaministre besluttede allerede på et møde i tirsdags at skærpe tonen over for Tyrkiet. Det skete for at bakke op om Cypern.

Blot få timer inden EU-topmødet gik i gang i Bruxelles torsdag eftermiddag, svarede Tyrkiet så med meddelelsen om, at de sender endnu et skib mod Cypern for at bore efter gas.

Det skridt har fået topmødet til at skrue en tand op for truslen om sanktioner.

Der står ikke, hvad sanktionerne skal gå ud på. Men det nævnes, at det skal overvejes at anvende "målrettede sanktioner".

Dermed kan der både være tale om bredere sanktioner, for eksempel ved at tilbageholde udbetaling af forskellige former for EU-støtte, og sanktioner rettet direkte mod personer og virksomheder.